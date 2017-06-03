鋒面「回馬槍」挾暴雨 淡水竹圍道路積水

淡水竹圍民權路下午3時許路面開始積水。（譚宇哲翻攝）

淡水竹圍民權路道路積水，進淡水方向車潮出現回堵。（譚宇哲翻攝）

北台灣昨天遭暴雨轟炸，災情不斷，各地經過一夜喘息，今天上午陸續進行災後復原工作，不料鋒面北返，北台灣下午3時許再度下起暴雨，淡水竹圍民權路道路積水，進淡水方向車潮出現回堵，其他路段也陸續傳出積水情形，民眾在網路上叫苦連天，唯恐昨天的淹水情形再度上演。

「細說淡水公開版」臉書頁則有網友反應，竹圍往紅樹林又積水了！！民權路往中正東路與民富街口（肯德基前）封路，要右轉改道，目前開放對向調撥車道。

(中時)