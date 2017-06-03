蔡英文視察桃園部隊 要求做好防汛抗旱準備
豪雨持續侵襲台灣，蔡英文總統今下午由國防部長馮世寬陪同，前往桃園視察第三作戰區（北部）災害應變中心，肯定國軍在第一時間協助地方政府，執行災害防救及預防性撤離任務，並表示，政府要有更強的危機意識，隨時做好防汛、抗旱準備工作，才能保障國人的生命財產安全。
總統抵達後首先聽取「災情概況」、「作戰區災防編組」及「救災執行概況」簡報，並與台北災防區進行視訊，瞭解台北地區災情與救災情形。
總統在致詞時表示，透過氣象局的預報資訊，中央與地方政府緊密聯繫，全力掌握災情，並且及早因應。
總統特別肯定國軍在第一時間就完成人員和裝備的部署。尤其在土石流和淹水的地區前期預置兵力，充分協助地方政府，執行災害防救及預防性撤離的任務。
總統說，尤其是國軍第三作戰區的部隊，也快速投入防救災工作，協助基隆、新北以及台北市的受災區域，展開災後復原工作。不只第三作戰區的部隊，全體國軍也都已經全力應對災情。災害在哪裡，國軍就到哪裡，看到國軍，人民就會安心。她感謝所有支援救災的國軍弟兄姊妹。
總統表示，這一波雨勢真的很大，尤其今天的雨勢會集中在中南部及山區，大家絕對不能掉以輕心。
她特別提出幾件事項，請所有的政府部門，務必貫徹執行：第一，請部隊持續確保動員能量，做好救災應變，隨時投入防救災工作；第二，行政院各部會及地方政府要保持聯繫、充分合作，用最大的能量，做好救災、預防性撤離、搶修及傷患救治等工作，並且保持訊息暢通、持續對外說明，讓社會大眾可以快速了解相關災情訊息；第三，政府各單位要統整資源，做好災後復原的預備工作。其中，農委會要特別注意菜價的變化。
她說，此外針對協助受災戶的相關救助及災後紓困作為，都要預先盤點。政府準備得越充分，人民就會越安心。
總統指出，現在台灣面臨氣候變遷的挑戰，暴雨的頻率增加，讓水患發生的機率跟著提高。「我們要有更強的危機意識，就防汛、抗旱等工作，隨時做好準備，才能保障國人生命財產的安全。」
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範