蔡英文視察桃園部隊 要求做好防汛抗旱準備

豪雨持續侵襲台灣，蔡英文總統今下午由國防部長馮世寬陪同，前往桃園視察第三作戰區（北部）災害應變中心，肯定國軍在第一時間協助地方政府，執行災害防救及預防性撤離任務，並表示，政府要有更強的危機意識，隨時做好防汛、抗旱準備工作，才能保障國人的生命財產安全。

總統抵達後首先聽取「災情概況」、「作戰區災防編組」及「救災執行概況」簡報，並與台北災防區進行視訊，瞭解台北地區災情與救災情形。

總統在致詞時表示，透過氣象局的預報資訊，中央與地方政府緊密聯繫，全力掌握災情，並且及早因應。

總統特別肯定國軍在第一時間就完成人員和裝備的部署。尤其在土石流和淹水的地區前期預置兵力，充分協助地方政府，執行災害防救及預防性撤離的任務。

總統說，尤其是國軍第三作戰區的部隊，也快速投入防救災工作，協助基隆、新北以及台北市的受災區域，展開災後復原工作。不只第三作戰區的部隊，全體國軍也都已經全力應對災情。災害在哪裡，國軍就到哪裡，看到國軍，人民就會安心。她感謝所有支援救災的國軍弟兄姊妹。

總統表示，這一波雨勢真的很大，尤其今天的雨勢會集中在中南部及山區，大家絕對不能掉以輕心。

她特別提出幾件事項，請所有的政府部門，務必貫徹執行：第一，請部隊持續確保動員能量，做好救災應變，隨時投入防救災工作；第二，行政院各部會及地方政府要保持聯繫、充分合作，用最大的能量，做好救災、預防性撤離、搶修及傷患救治等工作，並且保持訊息暢通、持續對外說明，讓社會大眾可以快速了解相關災情訊息；第三，政府各單位要統整資源，做好災後復原的預備工作。其中，農委會要特別注意菜價的變化。

她說，此外針對協助受災戶的相關救助及災後紓困作為，都要預先盤點。政府準備得越充分，人民就會越安心。

總統指出，現在台灣面臨氣候變遷的挑戰，暴雨的頻率增加，讓水患發生的機率跟著提高。「我們要有更強的危機意識，就防汛、抗旱等工作，隨時做好準備，才能保障國人生命財產的安全。」

(中時)