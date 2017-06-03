豪大雨快要灌飽 石門水庫晚間8時排洪

石門水庫今下午來到242.67公尺，距離滿水位僅剩下2.33公尺。（楊明峰攝）

中央氣象局2日起持續發布豪雨特報，預估截至3日為止，石門水庫集水區總降雨量約為200公厘，水庫水位來到242.67公尺，距離滿水位僅剩下2.33公尺，北水局預估3日晚間8時，將以每秒300立方公尺實施調節性放水，呼籲下游河道施工單位注意工地安全，呼籲民眾勿到河道從事遊憩漁撈活動。

(中時)