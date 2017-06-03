高雄鳳荔達人出爐了
高雄市農業局於3日舉辦「金鑽鳳梨、玉荷包荔枝評鑑」競賽結果出爐，各組鳳荔達人分別是金鑽鳳梨組冠軍為大樹區農會的廖學智、玉荷包荔枝組冠軍為來自旗山區的張清海。市長陳菊親自蒞臨頒贈獎項，嘉許在地辛勤耕耘的優秀農民。
今年的評鑑競賽由各區農會、青果社及合作社推薦農友參賽，金鑽鳳梨40組及玉荷包荔枝40組共計80組報名參加，除了果品品質評鑑外，參加比賽的農民還必須經過藥檢把關，嚴格把關生產過程的每個小細節，藉此提升高雄市果品的整體品質。
農業局長蔡復進表示，高雄鳳梨栽種面積約1300公頃，以大樹、鳥松及大寮為最大宗，其中又以大樹的栽種面積占整體6成之多，高雄鳳梨的品質與風味有口皆碑。農業局更輔導大樹區農會以鳳梨跟荔枝研發鳳荔雙心酥及內門區農會以鳳梨跟龍眼製成的龍鳳酥，再再使鳳梨加工品質提升，深受消費者好評。
蔡復進說，高雄玉荷包栽種面積高達2500公頃，更居全台之首，高屏溪畔的土壤、氣候非常適合金鑽鳳梨與玉荷包荔枝的優質生長，使果品風味獨特、果品量多質佳，為了推廣在地的農產品與穩定農民的收益，必須讓城市聯結鄉村，凸顯本市農產的特色與魅力。
季節限定的美味鳳梨與玉荷包荔枝已陸續上市，農家也提供宅配到府的貼心服務，歡迎想嘗鮮民眾至高雄市政府農業局官方網站瀏覽詳細資訊。
(中時)
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