竹崎鄉長買凶殺警 延押2個月
嘉義縣竹崎鄉長王焜弘被控買凶殺警案，被羈押超過1年，因被告趕在2審判決前，與死者家屬和解，日前被台南高分院改判有期徒刑15年6個月後，又透過律師以公司恐倒閉和治病等理由，向法官聲具保停止羈押，不過遭2審法官駁回，並裁定王焜弘及另2名同案被告，均延押2個月。
嘉義縣竹崎鄉長王焜弘，為了感情問題，被控在1年前，透過表弟黃俊源，教唆劉瑞堂，開槍打死嘉義市警局保安大隊警員林進忠，1審王焜弘原本被嘉義地方法院判處無期徒刑；上訴2審台南高分院審理時，合議庭考量雙方已達成和解，遂改判王焜弘15年6個月徒刑。
本案被告3人，因被羈押已經過1年，在2審判決後，即透過律師和家屬，向台南高分院提出具保停止羈押的聲請，王焜弘所提的理由，除了說自己有腰椎間盤突出的病情要就診外，也強調他有投資護理之家、老人之家等相關行業，旗下員工有130多人，如果老闆還繼續被羈押，公司可能倒閉，員工將因此失業。
王焜弘甚至還提到，死者遺眷邱鉦粧、死者與他和太太，都是熟識朋友，邱在了解整個案發過程後，也放下心中的怨恨，雙方達成和解，且他本身是竹崎鄉長，自無逃亡之可能，希望法官能准他交保；不過王和同案2名被告的停止羈押聲請，均被法官駁回，並裁定3人均延押2個月。
(中時)
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