頭屋五聖宮開工 將新建五路財神殿

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苗栗頭屋獅潭村五聖宮3日舉行擴建開工祈福大典，廟方將集資約4000萬元在3樓增設五路財神殿，並興建景觀電梯等公共設施，預計3年內完工，未來財神殿將提供「擲聖筊借發財金」的服務，苗栗縣長徐耀昌也參與盛會，上香祈求關聖帝君等眾神庇祐工程進展順利。

(中時)