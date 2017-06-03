單人經濟夯！高雄旅宿搶背包客商機

「SINGLE INN單人房旅店」開幕，搶攻背包客商機。（柯宗緯攝）

「SINGLE INN單人房旅店」開幕，搶攻背包客商機。（柯宗緯攝）

「SINGLE INN單人房旅店」開幕，主打智能床墊及不到千元親民價格。（柯宗緯攝）

自助Check in櫃檯，讓旅人從入房、退房自行辦理，省去不少時間，且不收現金，在國內堪稱首創。（柯宗緯攝）

交誼廳。（柯宗緯攝）

澡堂SPA讓旅人放鬆身心。（柯宗緯攝）

單人經濟夯！高雄旅宿景氣低迷之際，「SINGLE INN單人房旅店」今（3）日開幕，全館為單人床，鎖定背包客群，每晚不到千元，主打智能床墊，引進全台首創Check in自助系統，搶搭電子支付商機，創新經營模式，試圖在艱困市場殺出一條血路。

「單人房旅店」模式在高雄獨樹一格，高市觀光局說，近年背包客市場崛起，常見的是「混住」型態，大多是賣「床位」，以上下舖房型為主，像平價青年旅館高雄有11家，其餘飯店零星單人房，動輒數千元起跳。

高雄火車站周邊堪稱旅宿一級戰區，「單人房」6年前陸續切入高雄、台北市場，再宣布成立第3家、高雄站前館。總經理蘇鵬今指出，單人商機大，旅客背包拎了就走，客群以25歲至35歲背包客、商務客為主，國旅占1／3最多，其次為自由行陸客及日韓、歐洲旅客。

蘇鵬今說，房內配備逾10萬元、床的世界智能床墊，結合中研院研發「舒曼波」，透過震動床墊止鼾，幫助深度睡眠；離開床，自動開啟夜燈，早上還有震床叫醒服務，「彷彿回家一樣舒適」。

特別的是，引入自助Check in櫃檯，讓旅人從入房、退房自行辦理，省去不少時間，且不收現金，在國內堪稱首創。蘇鵬今說，國外電子支付盛行，近年這股風潮才吹進台灣，透過一卡通、悠遊卡、Apple Pay、信用卡，輕鬆刷卡結帳。

單人房站前館座落在中山、八德路口，緊鄰火車站、捷運，房數126間，全館為1.2坪單人房，每晚990元，價格頗具競爭力，享有一泊二食（早餐及宵夜）、澡堂SPA，另提供影音視聽室看電影及桌遊區等空間。

(中時)