竹縣青年志工關懷弱勢 議長、助理拋磚引玉

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

新竹縣青年志工服務協會舉辦關懷弱勢溫情送暖活動，縣議長張鎮榮與身兼議長助理的竹塹愛心功德會執行榮譽會長王炳漢也捐贈大批白米與生活物資義助活動。（陳育賢翻攝）

新竹縣青年志工服務協會舉辦關懷弱勢溫情送暖活動，縣議長張鎮榮與身兼議長助理的竹塹愛心功德會執行榮譽會長王炳漢也捐贈大批白米與生活物資義助活動。（陳育賢翻攝）

新竹縣青年志工服務協會舉辦關懷弱勢溫情送暖活動，縣議長張鎮榮與身兼議長助理的竹塹愛心功德會執行榮譽會長王炳漢也捐贈大批白米與生活物資義助活動。（陳育賢翻攝）

為關懷弱勢朋友，「新竹縣青年志工服務協會」3日舉辦關懷弱勢溫情送暖聯誼系列活動，新竹縣議長張鎮榮與身兼議長助理的竹塹愛心功德會執行榮譽會長王炳漢也捐贈大批白米與生活物資義助活動，並希望藉此拋磚引玉，籲請更多社會愛心朋友，共同來關愛弱勢朋友。

新竹縣青年志工服務協會此次是特別邀請縣內身心障礙朋友，一同到國民黨縣黨部參加聯誼活動，並藉由這場關懷感恩活動，讓身心障礙朋友感受到社會的溫情與暖流。

青年志工服務協會理事長林宇洋並率領全體青工夥伴熱心服務，長期關心弱勢團體的議長張鎮榮與身兼竹塹愛心功德會執行榮譽會長的助理王炳漢，也響應這場關懷弱勢活動，捐出大批生活物資。

現場除了發送給每位與會鄉親應景的肉粽、衛生紙、沙拉油、白米等民生物資外，也提供免費義剪服務，讓整個活動熱鬧、溫馨，讓弱勢朋友暖在心頭。

(中時)