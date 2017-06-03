苗62線落石 縣長徐耀昌勘災允諾協助

通往苗栗泰安溫泉區的重要道路苗62線因豪大雨造成多處落石，苗栗縣長徐耀昌3日前往勘災，並指示將報請中央協助興建明隧道，提升旅遊環境安全。(江詩筑攝)

豪大雨在苗栗山區造成多處落石，通往苗栗泰安溫泉區的苗62線錦卦大橋段2日已因落石雙向封閉，苗栗縣長徐耀昌3日至苗62線勘災，一度險因落石受阻，鄉公所一早也出動包商進場清除，中午即可恢復通行。

徐耀昌指出，根據地方多次提出希望在苗62線設置明隧道的提議，縣府已將計畫提報中央，爭取納入前瞻基礎建設計畫，以確保遊客安全，促進泰安鄉觀光休閒產業發展。

縣工務處長趙清榮表示，苗62線至少有4處以上易崩塌的路段，包括2K+900、5K+500、6K+300等路段，自去年起縣府已動用災害準備金規畫辦理邊坡保護工程，已決標正在訂約中，這次落石較嚴重的5K+700及5K+650兩處，估計滑落的面積約600平方公尺，約需400萬經費。

縣議員黃月娥及鄉長劉美蘭反映，希望苗62線易發生坍方、落石的危險路段能夠興建明隧道，以徹底解決問題縣長徐耀昌表示，縣府已將苗62線危險路段設置明隧道方案提報行政院，爭取納入前瞻基礎建設計畫，希望中央能夠支持協助。

泰安溫泉區內有2輛遊覽車搭載的64名香港遊客因苗62線坍方交通阻斷受困，業者3日已協助雇請民間接駁車輛直接將遊客送至中正機場搭機返回香港。

(中時)