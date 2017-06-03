連日暴雨 北區國稅局建置災害損失申報專區

北區國稅局表示，連日豪雨造成台灣部分地區受害，提醒受災戶依法領取政府發放農漁民救助金等，也應把握時效申報災害損失。

北區國稅局指出，除已主動輔導受災民眾申報災害損失，並於網站建置災害損失申報專區，提供申請書表下載及線上申辦災害損失，請有需要民眾多加運用。

北區國稅局也特別呼籲受災民眾記得拍照留下事證，在災害發生30日內檢具損失清單及證明文件，報請該管稽徵機關派員勘查，以維護自身權益。

(工商)