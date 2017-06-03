生人迴避！不靠海的埔里也有「送肉粽」

埔里3日晚間舉行「送肉粽」除煞儀式，引起不少網友關注。（圖／擷取自臉書）

埔里鎮這陣子流傳，桃米地區今晚將有「送肉粽」祭儀，因地點鄰近暨南國際大學，引起不少學生討論，對於南投縣不靠海，也有送肉粽儀式感到好奇，當地里民表示確有其事，這是常見的「除煞」民俗，不必過度恐慌。

「送肉粽」相傳來自彰化縣鹿港等沿海鄉鎮，聚落內若有人上吊自殺，會辦理法事超渡除煞，除在喪宅內設壇，還要將往生者碰觸過的繩索、門梁等代表不淨的物品送至海邊出海，沿途會不停放鞭炮驅逐鬼魅，因上吊的死者像是吊肉粽，因字義上的忌諱，因此改稱為「送肉粽」。

埔里鎮桃米里長曾秀桃表示，這陣子的確有不少關心的鄉親詢問消息真偽，經過瞭解，確有其事，因法師及相關人士建議決定透過儀式除煞，因辦法事的地方鄰近暨大校區，學生擔心遇到送肉粽的隊伍，因此受到關注，希望時間能縮短。

送肉粽除安慰亡魂，另一方面是為了安定人心，在不靠海的南投縣比較少見，而從桃米里至愛蘭橋全長約11公里，行經台21線，車行往返約30分鐘，會經過暨大，而引發議論。

根據瞭解，因近日雨勢不斷，天候不佳，相關殯葬業者今晚主要就以車載運繩索、門梁等物前往愛蘭橋作法事，倘若民眾聽到鞭炮聲勿好奇張望，不小心遇到隊伍不要直視，轉身迴避並默念佛號，不需太過擔心。

(中時)