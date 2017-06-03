世桌賽》我國混雙新猷 鄭怡靜、陳建安爭混雙首金

我國桌球女將鄭怡靜。（資料照／台北市觀傳局提供）

2017德國世界桌球錦標賽，我國陳建安、鄭怡靜3日混雙4強戰，驚險4比3擊敗香港組合黃鎮廷／杜凱琹，搶下金牌戰門票，將與日本吉村真晴／石川佳純爭金，也確定寫下我國世桌賽混雙最佳成績。

陳建安／鄭怡靜4強迎戰香港組合黃鎮廷／杜凱琹，首局11比7拿下，但第2局遭對手扳平，不過陳建安／鄭怡靜隨後11比5、11比6連下兩局，取得局數3比1聽牌優勢。未料香港黃鎮廷／杜凱琹展開反攻，連追兩局，再度將戰局扳平，將戰線延續到第7局，關鍵第7局陳建安、鄭怡靜穩住陣腳，11比9驚險搶下勝利，挺進金牌戰。

我國世桌賽混雙最佳成績是1997年，由陳靜、蔣澎龍寫下的銅牌，睽違20年，陳建安、鄭怡靜聯手挺進金牌戰，獎牌成色確定非金則銀，確定寫下我國世桌賽混雙最佳成績。

(中時電子報)