安以軒夏威夷婚禮倒數 義大利婚紗花絮甜曝光

安以軒5日將在夏威夷辦婚禮。（圖／資料照）

安以軒義大利拍婚紗花絮今曝光。（圖／取自新浪娛樂）

女星安以軒今年3月宣布和澳門CEO陳榮煉登記結婚，並公開一系列唯美婚紗照，讓眾人又驚又喜，而後天（5日）就將在夏威夷舉辦婚禮，準新人和姊妹淘劉品言、夏于喬都已飛往當地，今（3日）更有婚紗花絮影片釋出，短短4分內藏不住甜蜜之情。

小倆口3月初前往義大利拍的婚紗花絮今曝光，由攝影大師林炳存掌鏡，服裝造型則請來台灣時尚教父Roger（鄭建國）打造，他們一起走過羅馬、馬泰拉古城古城、阿爾貝羅貝洛蘑菇村，再轉往巴黎。安以軒一連換4套禮服，兩人不時深情對望、甜蜜親吻，默契十足，也讓人更期待倒數2天的浪漫海島婚。

(中時電子報)