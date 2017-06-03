明道大學表揚生命之光鬥士 賺人熱淚
明道大學3日不畏風雨舉辦畢業典禮，上午閔台陸生結業典禮，下午全校畢業典禮延續傳統施放8分鐘高空煙火秀，留給師生璀璨回憶，特別的是腦麻、設計學系林元龍以「生命影響生命」的勵志故事，感動所有人，學校頒「發生命之光」表揚。
明道大學今天上午閔台陸生結業典禮，福建省蘭子霞黨委書記也前來參加，學校自2011年起，共與閩南師範大學、廈門理工學院、福建工程學院、莆田學院、龍岩學院和武夷學院等6所福建省高校合作3+1辦學，規劃1年課程在明道大學專業對接，累積已有上千位研修生在明道大學完成結業。
下午全校畢業典禮，頒發「生命之光」，數位設計學系林元龍的奮鬥，感動師生，林是腦性麻痺患者，為當專業美工設計師，白天上班、晚上到明道大學進修，儘管騎身障機車，單程就要40分鐘，卻總是班上第1位來上課的學生，大學4年從未缺席。
林元龍說，12年前發生大車禍，從此半身麻痺，經2年復健終於可以站起來，並找到排版廣告工作，走出低潮，想要幫助人，還有很多想去完成的目標，「生命不長，留下什麼很重要，當別人看到我身體不便還是能克服障礙，希望這份信念能夠影響別人」。
林元龍也用一碗大骨湯來形容自己的人生，大骨湯要越熬越香，喝湯有3種方式，第1是自己喝、第2是和家人朋友一起喝，第3種方式，是分享給飢餓的人。
林元龍已經順利考取明道大學設計學院碩士班，繼續要朝向專業設計師的目標前進，將用生命影響生命，帶給社會更多正向力量。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。