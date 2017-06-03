明道大學表揚生命之光鬥士 賺人熱淚

明道大學3日舉辦畢業典禮。（吳敏菁翻攝）

明道大學舉辦閔台合作辦學結業式，學生向師長獻謝師禮敬茶。（吳敏菁翻攝）

廈門理工學院研修生於明道大學閔台結業式俏皮表演。（吳敏菁翻攝）

明道大學數位系林元龍獲頒「生命之光」表揚。（吳敏菁翻攝）

明道大學3日不畏風雨舉辦畢業典禮，上午閔台陸生結業典禮，下午全校畢業典禮延續傳統施放8分鐘高空煙火秀，留給師生璀璨回憶，特別的是腦麻、設計學系林元龍以「生命影響生命」的勵志故事，感動所有人，學校頒「發生命之光」表揚。

明道大學今天上午閔台陸生結業典禮，福建省蘭子霞黨委書記也前來參加，學校自2011年起，共與閩南師範大學、廈門理工學院、福建工程學院、莆田學院、龍岩學院和武夷學院等6所福建省高校合作3+1辦學，規劃1年課程在明道大學專業對接，累積已有上千位研修生在明道大學完成結業。

下午全校畢業典禮，頒發「生命之光」，數位設計學系林元龍的奮鬥，感動師生，林是腦性麻痺患者，為當專業美工設計師，白天上班、晚上到明道大學進修，儘管騎身障機車，單程就要40分鐘，卻總是班上第1位來上課的學生，大學4年從未缺席。

林元龍說，12年前發生大車禍，從此半身麻痺，經2年復健終於可以站起來，並找到排版廣告工作，走出低潮，想要幫助人，還有很多想去完成的目標，「生命不長，留下什麼很重要，當別人看到我身體不便還是能克服障礙，希望這份信念能夠影響別人」。

林元龍也用一碗大骨湯來形容自己的人生，大骨湯要越熬越香，喝湯有3種方式，第1是自己喝、第2是和家人朋友一起喝，第3種方式，是分享給飢餓的人。

林元龍已經順利考取明道大學設計學院碩士班，繼續要朝向專業設計師的目標前進，將用生命影響生命，帶給社會更多正向力量。

(中時)