驚悚！神木村民宅不敵泥流沖刷 崩落河床

神木村一處民宅，在滾滾泥流沖刷下，整棟陷落。（圖截自中天新聞）

神木村溪邊民宅崩落。（影音來源／中天新聞）

（18：20更新）滯留鋒面及西南氣流帶來劇烈豪雨，南投縣信義鄉神木村的隆華橋也不敵洪水，有一部分橋墩與堤岸已經被沖垮。約莫下午3時許，橋旁的兩棟鐵皮屋在滾滾泥流沖刷下，墜入溪水中，畫面十分驚險。河岸對面一處民宅的前庭與圍牆，在凌晨一聲巨響後崩落，地基也被掏空。所幸居民已在前一天先行撤離，無人受傷。

南投縣信義鄉神木村累積雨量衝破400毫米，強勢豪雨造成陳有蘭溪、神木溪暴出山洪。明德村7-11也被附近沖刷下來的土石入侵，布滿砂石，十分驚人。

(中時電子報)