武崙溪逢雨必淹　林全：2個月內提出改善計畫

行政院長林全表示，為解決武崙溪屢屢潰堤暴漲的問題，將要求水利署2個月內提出改善計畫。（張穎齊攝）

行政院長林全上午9時抵達基隆大武崙勘災，基隆市長林右昌與立委蔡適應在旁陪同，針對大武崙溪「逢雨必淹」的情形，林右昌和蔡適應表示，此次重建費用預估至少要花4億元，武崙溪屢屢修堤也不見成效，希望中央給予協助並接管，林全則回應「會要求水利署2個月內提出改善計畫，但接管還要再研究」。

林右昌表示，這次的暴雨災情嚴重，修建經費所費不貲，地方不堪負荷，需要中央全力協助，另外武崙溪的堤壩經每次修建，卻仍然還會潰堤，希望中央能接管武崙，方便整體改善。

蔡適應也表示，過去2年開很多次會議，水利署說等市府規畫好再送件評估，但光是走行政流程就拖了2年，此次堤壩破損部分，先前都已會勘多次，至今卻仍只是紙上作業，希望直接由中央管理，簡短跑流程的時間。

林全回應，現在區域綜合治理計畫如有預算會盡快處理，如果沒有，將來「前瞻計畫」有水環境經費能優先處理，會要求水利署2個月內提出計畫來執行。

林全還說，將全力協助災後重建，希望在最短時間恢復原狀，損害部分該給的補助從寬從優。不過接管武崙溪將牽涉到體制問題，還要再研究。

(中時)