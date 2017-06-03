最新高檔景觀Buffet INPARADISE饗饗開放訂位囉！
為搶攻高檔自助百匯餐廳商機，饗賓餐旅事業集團繼「饗食天堂」之後再創高檔Buffet餐廳品牌「INPARADISE饗饗」，開台北信義區微風信義46樓的旗艦門市，確定將於6月20日開幕，為提早暖場造勢，「INPARADISE饗饗」並自即日起開放接受客人訂位。
饗賓餐飲為衝人氣並推出臉書抽獎活動，即日起到微風信義戶外廣場與INPARADISE饗饗戶外裝置拍照，將照片上傳活動網站，分享到自己的FB塗鴉牆，並留言及Tag好友「一起饗饗」，就可以參加抽獎。
斥資1.3億設計裝潢的「INPARADISE饗饗」，占地390坪、卻只設有250個座位，且三面環景，可近眺101、遠觀基隆河。饗賓餐旅總經理陳毅航表示，為迎合台北信義區商圈消費客層外食喜好，「INPARADISE饗饗」定位為「升級版饗食天堂」，除規畫有8大餐區，並以「一餐區，一名店」的目標自許，每個餐區都以獨立美食餐廳的精神與態度設計菜餚。
饗賓餐旅欲進駐微風信義開「INPARADISE饗饗」的消息剛傳出時，外界一度盛傳饗饗BUFFET餐價將訂在每人2000元。如今饗賓為饗饗最後訂出的價格為午餐平日1190元+10%，假日1590元+10%，晚餐則不分平價日皆為1590元10％。另外，下午茶平日訂價890元+10%，假日1190元+10%。此一價位同樣信在信義區內的觀光飯店館內自助餐廳相比，極具競爭力。
(工商)
關鍵字：饗食天堂、饗饗、INPARADISE
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