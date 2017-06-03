暴雨再襲新北市 淡水八里道路積水
氣象局預告鋒面今晚將北轉，新北市下午3時許開始下起暴雨，淡水民權路、中正東路二段積水範圍長200公尺、寬12公尺、深13公分，3線道僅剩1線道可通行，八里區龍米路二段道路積水範圍長200公尺、寬3公尺、深20公分。
新北市政府表示，梅雨鋒面伴隨西南氣流滯留於台灣附近，天氣風險公司評估後續仍有零星陣雨，山區雨量較多，日累積雨量為大雨至豪雨等級，請民眾注意安全勿往山區海邊活動，相關大雨防救災資訊，可至新北市政府防災資訊網查詢最新即時資訊。
(中時)
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