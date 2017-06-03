透過VR遊逛路思義，視角更寬廣

2017年6月3日台中市：東大創新人博覽會中，東海綠能工作室展出學生動手製作的綠能電動車。（馮惠宜攝）

東大創新人博覽會中，校友透過點雲3D空間掃描、虛擬實境的技術將路思義教堂搬到展場中，讓民眾透過VR科技進入路思義教堂中。（馮惠宜攝）

東海大學地標路思義教堂是頗具指標的建物，透過最近科技點雲3D空間掃描虛擬實境的技術，東海大學校友黃銘璋將路思義變不可思議；2017年創新人博覽會「連結與想像」，6月3日至4日在東海大學體育館舉辦；現場展出路思義教堂VR，戴上頭套參觀者猶如置身路思義教堂，更其妙的是，這項科技也能讓操作者時而飛上天花板鳥瞰大師作品，視角更寬廣。

創新人博覽會是東大為展現新時代創新學習，以人文、藝術底蘊引領科技創新走向更人性與務實面，現場除了工業設計系之外，建築系、景觀系、美術系、數創學程、工工系等學生，以及畢業校友展出83件作品，作品中更有獲得2017金點新秀設計獎雙冠王，以及青春設計節的立體造型金獎產品，十分具可看性。

為了慶祝華裔建築大師貝聿銘百歲生日，這場創新人博覽會除了開設特區展示路思義教堂小型木質版本，並將教堂創建時期的紀錄用照片展示，現場並利用現代科技點雲機掃描，將路思義教堂結合VR技術，可以在展場看到教堂全貌與內部，深入其境的進入教堂。

這個作品是運用點雲雷射掃描技術，在教堂架設了52個測站點進行掃描，利用了14.8億點座標，透過新科技，讓參觀者可以身歷其境走進路思義教堂，有學生實際體驗後，直呼太神奇了，彷彿是在教堂屋頂欣賞路思義教堂。

負責這項作品的鴻竹建築師事師事務所建築師黃銘璋指出，這項科技運用在古蹟、歷史建物保存與復原是一項利器，更可延伸到災害搶救及刑事鑑定保存案發現場的當時景像。

(中時)