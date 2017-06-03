展現對陸配重視 陸委會拍微電影
陸委會為展現對在台陸配的關心，3日特別在松山文創園區舉行微電影「最美的風景」首映會，並安排陸委會主委張小月與陸配代表座談。陸委會表示，該片呈現陸配融入臺灣社會的努力，政府也會持續積極打造對新住民更友善的生活環境。
陸委會以兩岸婚姻為主題製拍微電影「最美的風景」，描寫一位來自中國大陸愛好攝影的年輕女性到臺灣旅遊，在書店巧遇她未來的另一半，嫁來臺灣後與先生一起經營書店，同時透過她的鏡頭紀錄了臺灣醇厚的風土民情，進而瞭解這塊土地，融入社會，也成為了臺灣「最美的風景」。
陸委會表示，6月3日在這部微電影的主要拍攝地點閱樂書店(松山文創園區)辦理首映會，特別邀請到微電影的男、女主角及真實生活中的陸配共同觀賞微電影，並分享心得。
首映會除了讓現場來賓完整感受微電影所要傳達的溫馨情境，書店所散發的自由人文氣息，實際上亦吸引許多中國大陸旅客前來閱讀或購書。兩岸民眾持續交流，能夠增加相互的瞭解，拉近彼此的距離，有助於促進兩岸更多面向的良好互動。
陸委會強調，希望藉由微電影的傳播力，平實的呈現陸配融入臺灣社會的努力，政府也會持續積極打造對新住民更友善的生活環境。
(旺報)
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