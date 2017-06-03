「阿Sir我認得你」 槍毒犯乖乖上繳改造槍
苗栗縣40歲徐姓男子涉嫌持有改造槍枝及毒品，一心一意想當大哥，因而擁槍自重，竹南警方根據線報，鎖定有販毒前科的徐男，經過一個多月的跟監埋伏，2日晚間在頭份、竹南兩地住處同步搜索，起出安非他命及改造槍等，訊後移送。
竹南警分局偵查隊代理小隊長張登輝5月間接獲情資「苗栗縣地區有一犯嫌持有大量毒品」，經警方多日埋伏、跟監、蒐證、查證，得知其是有販賣毒品前科的徐姓男子。
案經專案小組聲請核發搜索票獲准，2日持搜索票在徐男位於頭份市及竹南鎮住處2處同步埋伏守候，經專案小組依法執行搜索，當場查獲共犯呂姓男子持有一級毒品海洛因0.4公克、二級毒品安非他命3.85公克、分裝袋及電子磅秤1批。
警方表示，徐男看到代理小隊長張登輝，竟脫口而出說「阿Sir， 我認得你，之前在電視上有看到你破窗抓槍」，不到5分鐘就乖乖交出3把改造槍枝，俯首認罪。
全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送苗栗地檢，並深入追查槍械及毒品上游來源，以利擴大偵辦。
(中時)
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