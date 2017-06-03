辣妹疑吸毒昏頭 見警吵著要換內褲

賴女與男友持毒遭警逮捕，要求換內褲才願意去警局。（陳鴻偉翻攝）

警方在劉住處起獲海洛因及安非他命等毒品。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方日前前往中和路某民宅，逮捕29歲劉姓毒販和他27歲的賴姓女友，賴女疑似吸毒昏頭，看到警察就吵著要換內褲，表示自己現在穿丁字褲，等一下在警察局待很久，會坐得很不舒服，說要換普通的，邊說還邊準備脫下外褲，讓警方相當尷尬連忙制止，賴女最後前往廁所，以不關門的方式更衣，如願後才配合被帶回警局。

警方日前獲報，綽號「阿仁」的男子在中和一帶販毒，經循線追查，前往連城路某民宅，當場逮捕劉、賴2人，現場並起獲7公克的安非他命及11公克的海洛因，警方搜索時，賴女疑似吸毒恍神，不斷吵著要換內褲，劉嫌警訊時，則辯稱毒品都是買來自己吃的，否認販毒，警方偵訊後，依毒品罪將這對毒鴛鴦移送法辦。

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(中時)