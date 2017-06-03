東亞資格賽》中華男籃遭中國「三軍」修理 首役慘敗
前往日本長野參加亞洲盃東亞男籃資格賽的中華隊，3日預賽首役就踢鐵板，遭到中國大陸「三軍」狠狠修理，最終63比96苦吞東亞資格賽首敗，5日晚上6點遭遇香港比賽非贏不可，否則中華隊就宣告無緣4強準決賽了。
這次中國男籃派出的「三軍」，也就是國奧隊，是以U19年輕國手為主力，中國男籃真正主力分為紅隊與藍隊，目前都在積極備戰亞洲盃與史坦克維奇盃籃球賽，所以只派國奧隊前往日本參加東亞資格賽，磨練新秀用意十足。
沒想到中華隊3日首節就打得亂七八糟，也突破不了中國長人陣，單節只拿8分，轉眼落居雙位數落後，到了第2節，中華隊場上情況越來越亂，落後差距跟著越來越大，上半場結束，中華隊竟以25比48大幅落後中國隊。
中華隊下半場一度落後到30分以上，儘管于煥亞末節提供難得的三分火力，卻無法追近落後差距，最後就以33分之差慘敗，代表接下來第2場預賽面對香港，中華隊非贏不可，否則就只能落到去打第5、6名排名賽的窘境。
3日另一場東亞資格賽結果，派出全主力參賽的地主日本，終場78比72險勝南韓。
(中時電子報)
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