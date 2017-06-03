中南部啟動備援供水 水利署籲：儲水備用

災後復原工作。（中央災害應變中心提供）

因豪雨侵襲，河川濁度升高，各地供水問題不容易視。水利署表示，依據最新水情，目前中部的石岡壩、集集攔河堰，與南部的高屏溪攔河堰，水利署及台水公司已啟動相關備援供水機制，並呼籲民眾及早儲水備用。

依據最新水情，中部的石岡壩的濁度已飆高至4900NTU；集集攔河堰原水濁度已達21000NTU，目前中水局已緊急自食水嵙溪備援取水，確保大台中地區用水無虞。

在南部方面，高屏溪攔河堰目前的原水濁度更已飆高至36000NTU，已啟動南化聯通管，備援運用，大高雄地區目前尚不致出現供水問題，但是水利署仍呼籲，相關地區民眾除了注意淹水災情之外，仍應及早儲水備用。

(中時)