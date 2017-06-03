媒介3億豪宅 房仲獨吞仲介費遭判刑1年

張姓房屋仲介員，3年前承攬一間價值3億多元的房屋，張以原公司名義與陳姓買方簽訂契約，卻藉口雙方價格談不攏，自己迅速辦理離職，半個月後以相同價格成交，賺得460萬佣金，遭原公司成交價與當初斡旋價相同，經買方作證，價金匯入張的帳戶，士林地院依背信罪判決有期徒刑1年，並沒收仲介費。

張承攬中山北路7段一間價值3億1018萬的房子，包含9個停車位，買賣雙方約定自2014年4月23日到30日期間交易，但張卻傳遞錯誤的訊息，稱買方要10個車位，但價格不願意提高，賣方不同意，等到期限超過，買賣不成。

實際上，買方已經同意該價格，希望趕快成交，張則以健康為由離職，卻沒有告訴買方，隔了半個月，買賣雙方以相同價格成交，遭原公司營業處處長發現異狀，控告張背信罪。

法院傳喚原公司其他業務員作證，稱1年成交1到2間價值1億元的房子就很了不起，看到這樣的機會，不太會輕易離職，而且所有文件都必須交回大師房屋，但他卻隱瞞已經離職的事實，並未告訴買方，還要求將價金匯入自己成立的公司帳戶，並說這是原公司的帳戶。

張表示，賣方支付620萬、買方300萬佣金，她在與另外一間房屋仲介公司五五分帳，自己獲得460萬，這樣一來就不用與原公司拆帳，自己賺取全部的佣金。

判決指出，張違背職務的行為，已經使原公司蒙受損失，且未與原公司和解，犯後未見悔意，判決有期徒刑1年，可上訴。

(中時)