農損逾2千萬 農委會冷凍倉儲蔬菜備好了！

連日豪雨影響，農委會初估全台農損約2150萬元，農委會主委林聰賢今（3）日出席公開活動時表示，3天前得知這波鋒面與西南氣流恐致災，已請農糧署、農改場做準備，第一時間到現場進行協助，讓農損降到最低。

根據農委會統計至今日下午5時，全台農損以雲林縣損失849萬元最多，占40%，其次新北市損失474萬元，占22%，嘉義縣損失392萬元，占18%等；細分作物，以一期水稻受損最嚴重，其次為落花生、西瓜、食用玉米、甘藷等。

而根據台北農產運銷公司統計，今（3）日蔬菜市場到貨量1545公噸，相較2日2135公噸，大減590公噸，批發價每公斤23.6元，相較2日20.4元微幅上揚3.2元，漲幅約15.6%；葉菜類普遍上揚，如賣相最佳的高麗菜每公斤從18元漲到20元、青江菜每公斤20元漲到22元、萵苣菜每公斤17元漲到20元、地瓜葉每公斤27元漲到29元等。

農委會農糧署主秘翁震炘解釋，5月底、6月初連續休市2天，導致6月2日蔬菜量多價跌，3日則回到基本水準，批發量1500多公噸，批發價每公斤25元左右都屬正常範圍；至於農損問題，由於目前還持續降雨，部分交通受阻，因此農損統計較為零星，也許之後數字會拉高，但一切還不明朗。

林聰賢表示，早在3天前得到氣象預報資料，就請內部相關部門做準備，現在是夏天，水傷雖少，後面持續延遲性災害可能較多，會持續請農糧署、農改場同仁協助，到第一線去提供協助，當農損達到天然災害救助標準時，會馬上請地方政府啟動相關應變，「現在都是一級應變中心啟動，請農民不用客氣，只要有需要，同仁都會第一時間趕到現場」。

農委會補充，已庫存根莖類、大宗蔬菜等冷藏蔬菜達1萬5000公噸，包含3600公噸滾動式倉儲蔬菜如高麗菜、結球白菜共3000公噸，胡蘿蔔，洋蔥、馬鈴薯600公噸，將視適時調配供應市場需求。

(中時)