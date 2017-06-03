花火節五鄉亮點場次 6月5日西嶼外垵登場

「2017澎湖國際海上花火節」五鄉亮點場次，6月5日(週一)將於有澎湖小希臘之稱的西嶼外垵村登場！舞台活動地點位於溫王宮。西嶼鄉公所將搭配白膜花生季，從下午5時開始，在村內道路展售西嶼鄉農漁特產品，並辦理試吃活動，像是金瓜米粉、花枝丸、海鱺沙西米、風茹茶等。

下午5時30分並先由外垵鼓隊磅礡開場，另鄉內幼兒園舞蹈及舞龍都將充份展現鄉內的活力。另外公所將舉辦剝花生趣味活動、打卡送精美小禮品等好康，歡迎澎友提早到現場踴躍參與並消費在地美食！

花火節正式活動時間將於晚間6時50分開場，特別邀請台灣青年管樂團銅管五重奏表演精彩銅管樂、還有這次虹橋表演秀徵選冠軍團隊「蘭陽森巴藝術舞團」帶來活力又動感的森巴演出。重頭戲煙火施放時間將於晚間8時在外垵港海堤施放，歡迎鄉親、澎友下午就來鬥熱鬧到花火施放！

旅遊處表示今年度澎湖國際海上花火節的五鄉亮點場次，加上此次西嶼場至今已進入倒數第2場，藉由花火節吸引澎友至五鄉觀光並促進在地消費。西嶼鄉是本縣觀光景點最多之一，除跨海大橋、小門嶼、二崁聚落、大果葉玄武岩柱、漁翁島燈塔、西嶼西臺、內垵休憩區等，美麗的景觀與豐富的文化內涵都讓西嶼成為著名的必遊首選。

此次活動辦理地點外垵村，被外界稱讚有澎湖小希臘之稱！在元宵節的時候，漁船歸港點亮漁火，以及溫王宮的廟宇慶典都是特色文化。歡迎澎友在暢遊西嶼各景點後，提早到活動會場來鬥熱鬧、逛展攤！

(中時)