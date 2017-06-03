雨下對地方 曾文水庫短短2天進帳破1億噸

此波梅雨鋒面夾帶強烈西南氣流，讓各地因雨成災，但雲層來到台南時，多集中在山區下雨，反而解決台南嚴峻的水情。（萬于甄攝）

曾文水庫及曾文水庫集水區短短2天，降下約380毫米的雨量，讓水庫入流量破億，蓄水率也提升到53.36％，水庫現仍持續降雨。（萬于甄攝）

南化水庫集水區2日晚間至3日清晨，累積降雨量也有200多毫米，入流量約1000萬噸，未來供水應不成問題。（萬于甄攝）

受梅雨鋒面及西南氣流影響，全台下起豪大雨，也讓北台灣包刮雲林、嘉義因雨成災，但此波梅雨在台南彷彿下對地方，大幅改善台南各水庫嚴峻的水情，其中曾文水庫短短2天，水量進帳破億，水利署3日也將台南水情燈號轉為正常的藍燈。

北台灣包刮雲林、嘉義等地，均因此波梅雨夾帶的大量水氣，傳出不少雨災，台南今日上午平地雨勢雖不明顯，但山區間歇性降雨不斷，為各主力水庫帶來豐沛進帳，南水局副局長簡振源表示，因梅雨鋒面多下在水庫庫區及集水區，對水庫解渴有顯著的效果。

據南水局資料統計，曾文水庫集水區短短2天累積雨量將近380毫米，雖2日蓄水量約1億1410萬噸，但經過一夜的降雨，3日下午4點蓄水量已達到2億5666萬噸，蓄水率大幅提升30%左右，從24.66%上升至55.48%，水位高度則來到214.21公尺。

南化水庫也因上游甲仙攔河堰越域引水，增加不少蓄水量，但簡振源指出，因攔河堰原水濁度高，越域引水怕會造成水庫積淤，現暫時停止越域引水工程，不過此波鋒面仍有降雨，南化水庫本身也持續進水，水庫蓄水率已提升至78%，未來供水無虞。

水利署原先考量南部二期稻作即將開始供灌，2日調整水情燈號時，台南仍為水情稍緊的綠燈，但此波梅雨夾帶西南氣流的雙重影響，為南部水庫帶來豐沛進水量，讓水庫蓄水率明顯回升，評估後，3日也將台南水情燈號調為正常的藍燈。

(中時)