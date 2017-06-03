陳漢典翅膀硬了問這題 小S氣到潑水

陳漢典日前專訪蔡康永、小S，為電影《吃吃的愛》宣傳。（圖／三立提供）

陳漢典日前為三立《完全娛樂》主訪蔡康永與小S，形成《康熙》班底三人經典的同框畫面，而陳漢典更放下當時在節目中對康、熙二人的敬意，大膽問蔡康永：「小S哪場戲演最爛？」還搬出網友留言：「我只想看林志玲」，讓小S當場潑婦上身，二話不說拿起一旁的水就往陳漢典身上潑，笑翻眾人。

為了蔡康永執導的《吃吃的愛》，陳漢典獻出主持電影專訪處女秀，碰上不按牌理出牌的兩人，陳漢典開頭先問蔡康永：「小Ｓ哪場戲演最爛？」讓小S氣到牙癢癢，陳漢典之後大讚《吃吃》動人，因為片中小S要向全世界證明自己不是廢物，和自己的理念不謀而合，所以看完後忍不住大哭，沒想到這番真情感言，又被小S反虧：「可是大家還是覺得你是個廢物啊！」

蔡康永更接著放招：「我看完你演的那一段，我也大哭耶！我怎麼會找你來演！」一來一往的爆笑對話，彷彿回到《康熙》中的熟悉感。精采內容除了已在《完全娛樂》的YouTube上線，也將於6/4(日)晚間六點在三立都會台《完全娛樂》播出。

(中時電子報)