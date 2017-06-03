爭冠前夕 C羅：我不是超級巨星！

C羅在威爾斯卡地夫的千禧球場備戰歐冠決賽。（美聯社）

如果4屆世界足球先生（含國際足總金球獎時期）不算是「超級巨星」，怎樣才算？葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）無疑是當今足壇的當紅炸子雞，歐冠決賽前夕卻用獨到的角度謙稱自己不是超級巨星。

「我不會懼怕在決賽操刀12碼球，我喜歡承擔風險，可能踢進也可能失手。」C羅說：「但我不會失手，你必須正面思考，這就是好球員、非常好的球員跟超級巨星的差別。我不認為自己是超級巨星，但我是一個在曼聯、皇馬與國家隊都創造過歷史的球員。」

C羅提到的超級巨星「galácticos」一詞，最早源起於皇馬主席佩雷斯（Florentino Pérez）每年至少補進一個重量級球星的政策，專指高薪、擁有全球知名度的皇馬球星，後來也泛指其他豪門的大牌球星。

與其說C羅不認為自己是超級巨星，不如說他更希望被視為團隊的一份子。儘管32歲的他本季替皇馬攻入40球，正準備帶領皇馬締造歐冠改制聯賽以來首次衛冕成功的紀錄，他仍強調團隊第一的觀念。

C羅也說，自己的進球更多來自於本能和直覺。

「我不是那種喜歡看錄影帶做功課的球員，我喜歡事情更自然一些，」C羅說，做功課掌握一、兩個重點是必要的，但比賽是活的，必須隨機應變。

「比如說罰12碼球，你到底要踢哪一邊？當你站上罰球點，你的腦袋會閃過很多東西，但你得在一瞬間做出決定，那是種直覺。所以我不太喜歡計劃自己要做什麼。」C羅說。

(中時電子報)