暴雨受災戶 別忘30天內申請減稅

受西南氣流及滯留鋒面影響，豪雨強襲造成部分地區嚴重淹水，財政部提醒，如有遭受災害損失，在清理家園前，務必記得先拍照保存證據，並於災害發生後30日內檢附損失清單及證明文件，向當地國稅局申請報備災害損失。

官員表示，能申請災害損失減免項目，包含所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅等稅目，若符合相關減免規定，應檢附受災財物照片、原始取得憑證、保險公司鑑價損失資料或受損財物修復取得之統一發票或收據，除地價稅減免需在9月22日前申請，其他稅目則在災後30天內辦理。

所得稅部分，受災戶依法領取政府發放災害補助，免納所得稅；受災戶應於災害發生後報請管轄國稅局分局或稽徵所派員勘查，經核定後，得於辦理該年度綜所稅或營所稅結算申報時，列報災害損失。

對於災害損失金額認定，綜所稅為申報損失總金額15萬元以下，或營所稅在500萬元以下者、受損標的物投有保險部分或可提供會計師簽證報告者，不論金額多寡，均可由國稅局予以書面審核，免再派員實地勘查。

若民眾房屋在災害中受創，房屋毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。而因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，地價稅也全免。

另外，汽車、機車（151CC以上）因災害受損需修復始能繼續使用，或是無法再使用者，向監理單位辦理報停或報廢手續者，也是需自災害發生之日起１個月內，檢具監理單位核發證明文件，申請退還自災害日起已繳納的使用牌照稅。

關於營業稅，小規模營業人凡因災害影響致無法營業者，可向管轄國稅局分局或稽徵所申請，准予扣除其未營業的天數，以實際營業天數查定營業稅。

而貨物稅則是受災的貨物稅廠商，其已稅貨物如受損或消滅致不能出售者，應檢具證明文件，依貨物稅條例有關規定辦理退稅；若貨物稅廠商因災害致無法如期申報繳納貨物稅者，應於當月申報期限截止前向管轄國稅局提出展延申請。

(工商)