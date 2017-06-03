新化日照中心開幕 為長照2.0打基礎
台灣逐漸面臨高齡化社會，近年來長照議題更是格外受到重視，台南約188萬的人口數，有將近26萬的老年人口數，占總人口數約13%，顯現長照服務建置刻不容緩，3日台南第26家日照中心在新化老人文康中心開幕啟用，市長賴清德也親自出席揭牌。
雖梅雨鋒面南下來襲，但台南今日上午風雨並不明顯，許多社區民眾趁太陽微露曙光時，紛紛前往新化老人文康中心3樓，參加如同「老年人幼稚園」的日照中心啟用儀式，也見證這在地公共設施活化應用的案例。
市長賴清德致詞時表示，有鑑於台灣年長者越來越多，政府提出長照2.0政策，希望能提供長者更多照顧，台南在民間相關單位及機構的互相合作下，已有26家日照中心開張，未來也會依每一行政區的需求，設置日照中心，讓長輩走戶外，不要窩在家中電視機前，彷彿被電視看一般。
新化老人文康日照中心為該區第2間日照中心，占地約100坪，設有多功能活動室、休息室及簡易護理站等，能提供30名失能或失智長輩白天生活照顧及文康休閒活動。3日不少長輩前來享受日照中心的設施，都感到相當舒適也很滿足。
(中時)
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