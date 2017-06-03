謝庚錞母子度過低潮 王珮榕姊弟知恩盡孝
教育部2017全國慈孝家庭楷模選拔，來自啟英高中謝庚錞及中原國小王珮榕獲獎，並接受表揚，謝庚錞與媽媽扶持度過父親成植物人低潮，而王珮榕的父母以身教讓姊弟自幼知恩盡孝，喚起父母及子女以創造親代、子代雙贏的現代健康家庭為目標，實踐於日常生活中。
教育局表示，這個獎項選拔目的在於展現親子間溫馨、和樂互動，啟英高中謝庚錞，他的爸爸在11年前因一場大病成為植物人，家計重擔全落在媽媽身上，謝庚錞和就讀大學的女兒也同樣認為家人就是最大的財富，利用課餘打工，分擔媽媽的辛勞。
謝庚錞在國二時即到美髮工作室打工賺錢，上了高中到鄰居在中壢經營的日本料理店當學徒半工半讀，3年來的薪水都原封不動交給媽媽，課餘也會下廚分擔家務，休假時會照顧住在安養機構的爸爸。
中原國小王珮榕家境不富裕，父母也沒有高學歷，但他們有共識營造充滿愛與歡笑聲的家庭，並期許珮榕和幼兒園小班的弟弟未來能相互扶持，成為社會上善良的一份子。
夫妻倆忙碌作生意賣飲料之虞，一定會和孩子共進晚餐、看新聞，解釋新聞內容給孩子，提醒注意自身安全、小心陌生人等觀念，飯後全家桌遊時間，歡樂之餘，也提醒孩子「勝不驕、敗不餒」的態度。
(中時)
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