暴雨淹水搶救狗兒　里長熱心

10多隻狗狗差點滅頂，桃園區玉山里長何漢威熱心救狗。（甘嘉雯翻攝）

桃園10多隻狗狗差點在2日一場暴雨險些滅頂，桃園區玉山里長何漢威電話，與愛心狗媽媽先後趕來，及時救出關在籠子和還在水裡「狗趴式」已經有氣無力的狗狗。

何漢威說，他知道老房子的主人不住在這裡，把別人不想養請她幫忙照顧的狗放在老家，每天都會來照顧「毛寶寶」，他還臨時買1台抽水機幫忙排水，其他善後交給愛狗媽媽，將影片放上臉書，後很多人幫里長按讚。

(中時)