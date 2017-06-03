大雨路斷，南橫霧鹿晚間預警封閉，利稻以上7日才通

南橫摩天段路基掏空，預計7日才能搶通。(關山工務段提供)

南橫山區3日仍持續降大豪大雨，部份路段路基掏空，公路總局關山工務段指出，利稻至向陽預計7日才能搶通，另外為了避免山區落石危險，今天晚間6時起霧鹿到利稻段也預警性封閉。

向陽森林遊樂區今天仍降下超過250毫米的豪雨，所幸山區登山客在前一天都已經撤離下山，不過森林遊樂區下方、摩天段的道路因為大雨沖刷，路基出現掏空現象。

關山工務段長孫百慶指出，掏空的地點分別是台20線153.6公里及168公里處，路面下陷嚴重，車輛已經無法通過，經過評估後需等雨停才能進場施工，預計到7日下午3時才能搶通，如有提前完工將會提早通車。

孫百慶說，利稻以上並沒有住戶，因此交通管制將會持續，待工程完工後才開放通行，山上尚有道路保全、林務局人員及派出所員警，無缺糧之虞。

利稻以下的路段昨天仍有零星落石、坍方的情況，工務段也都立即派員搶通，不過為了避免入夜行車危險，晚間6時過後霧鹿到利稻之間道路預警性封閉，預計今天上午視情況再開放。

(中時)