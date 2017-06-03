鄭文燦呼籲 煉油廠遷廠計畫儘快定案
桃園市長鄭文燦3日明確表示，反對中油桃園煉油廠增設第3重油加氫脫硫工場（R3）計畫，也希望遷廠計畫儘快定案，至於外界關心桃煉廠周邊民眾罹癌率高的問題，他表示，會請環保局、衛生局針對煉油廠排放物擴散模式與疾病關聯性問題進行調查。
市議員蘇家明表示，總統蔡英文在上月22日來密訪中油煉油廠，居民都非常擔心，新政府是否會支持興建R3場，他表示，桃煉廠位居桃園市的市中心，占地460公頃，周邊居民高達75萬人，工安及環保問題堪憂，桃煉廠占中油營收將近40％，地下油管也都通過桃園的都會精華地區。
蘇家明說，2003年他擔任代表會主席時，當時經濟部長林義夫宣布並簽署10年內將完成遷廠，到現在遷廠承諾已經逾期3年，可說是失信於民，市府之前成立「桃園煉油廠專案小組」，可否承諾，會跟居民站在一起，反對興建R3場？
詹江村說，桃煉廠周邊民眾反映罹癌率特別高，而雲林六輕周邊民眾罹癌率也很高，建議市府委託公正第三方，針對桃煉廠周邊特定範圍，500或1000公尺距離住戶進行流行病學大調查。
(中時)
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