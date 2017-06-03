基隆淡芝今早9時全部恢復供水

昨日暴雨炸台，台水緊急調派水車，連夜送水。（台灣自來水公司提供）

台水人員緊急清理淤積在河道口的雜物。（台灣自來水公司提供）

基隆、淡水、三芝、石門及金山地區，昨日降下百年罕見豪雨，北海岸地區累積雨量達600公厘以上，致原水濁度飆高，14000用戶暫時停水，台灣自來水公司立即成立緊急應變小組分組因應災損作為，全體動員不眠不休，並在今日上午9時全部恢復正常供水。

台水表示，基隆地區因基金一路地勢較低淹水嚴重，部份大樓自設地下室抽水設備均遭淹沒故障無法抽水，當下已立刻派水車3部前往送水，協助解決用戶無水窘境。

台水人員昨日調度週邊水源支援，連夜上山清理取水口及管線閥類設備、搶修遭大水淹毀的配電設施等，令民眾相當感動。

(中時)