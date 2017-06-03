路面積水湧車潮 台2線入淡水調撥車道啟用

淡水警方於台2線加派警力管制、疏導。（譚宇哲翻攝）

淡水區下午3時許大雨不斷，台2線民權路至中正東路二段往淡水方向因外側道路積水無法通行，導致車流回堵，淡水警方稍早加派警力管制、疏導，並於該路段首度啟用調撥車道，正緩慢引導車流，網友表示「調撥車道意外成為大雨中的禮物！」

警方表示，目前民權路3巷往淡水方向車道積水，已經封鎖往淡水方向的車道，改成調撥車道的方式，目前行車速度緩慢，請民眾耐心駕駛，建議民眾進入淡水市區可繞行民權路、民富街、竹林路、坪頂路。

此外，中正路二段與新民街一段往濱海路三段方向積水，中正路與文化路口亦出現積水，警方已在現場擺放交通錐警戒，並持續在各封閉現場協助交通疏導，呼籲用路人配合或提早避開行駛該路段。

(中時)