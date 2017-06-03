北市八德路與北寧路口 路面塌陷雙向封閉

北市八德路與北寧路口，路面塌陷。（圖／台北市工務局提供）

台北市八德北寧路口傳塌陷，車道封閉。台北市工務局副局長黃一平今天下午表示，北市交響樂團發現門口人行道有小掏空，請環保局派抽泥車抽泥後，反而導致人行道底下掏空，造成下陷，輪胎卡住，動彈不得，目前封閉車道是為了等吊車來把抽泥車吊起來，同時會開挖請相關管線單位查看溝體。

此事件是否因雨勢造成？黃一平表示，目前無法判斷，但因這是平地，不太會因下雨就導致這種狀況。

工務局初判，可能有自來水滲漏淘空情形，目前正調集機具準備開挖處理地點，並已通知自來水處，衛工處，水利處，台電，輸變電派員等管缐單位到場確認。

(中時電子報)