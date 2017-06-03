金曲歌王蕭煌奇代言 身障街頭藝人徵選開跑
新北市勞工局去年起舉辦新北市身障街頭藝人徵選大賽，今年擴大參賽範圍到全國，舉辦「全國身障街頭藝人音樂徵選大賽」，也請來金曲歌王蕭煌奇代言，向全台灣身障街頭藝人「發戰帖」。蕭煌奇分享過往在街頭演唱的經驗，鼓勵他們「唱久了，舞台就是你的」。
金曲歌王蕭煌奇不僅擔任今年賽事代言人，也親手操刀活動主題曲〈這城市就是舞台〉。他說，只要有掌聲的地方都是舞台，街頭藝人也需要舞台好好表現自己的長處與音樂，希望大眾能給他們更多機會，讓更多朋友寫出更好的歌。
「唱久了，舞台就是你的。」蕭煌奇也分享，過去自己總在職棒賽事前、後，在敦化北路、南京東路地下道唱歌，雖經常被警察趕，「向攤販一樣」，但一路走來也得到很多朋友鼓勵，相信只要每個人能展現出自己的生命故事，每個人都會是super star。
勞工局表示，今年比賽報名將分為演唱組與樂器演奏組，各組前三名身障街頭藝人皆可發行公益單曲，並選出1組拍攝MV，總獎金達12萬。即日起可報名至7月10日止，屆時將分為民眾網路投票及8月5日現場比賽，綜合評分後，選出前三名。相關報名辦法可上「新北市勞動雲」或電洽勞工局查詢。
(中時)
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