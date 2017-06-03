「你賣的A片比較貴！」上下游糾紛 一人被刺傷
41歲劉姓A片批發商，不滿在廣州街擺攤的陳姓老闆不跟他叫貨，今天凌晨1時許喝完酒後越想越氣，跑到陳的攤位理論，雙方爆發口角，陳姓老闆當時正在整理光碟，手上拿著1把剪刀，劉一腳踢向陳時他隨手擋架，刀尖刺中劉的右小腿，當場血流不止，經送醫包紮後已無大礙，由於劉堅持提告，陳姓老闆隨後被依傷害罪送辦。
警方調查，陳在廣州街擺攤販賣成人光碟，原本都向劉男叫貨，日前碰巧劉手上缺貨，劉就介紹其他同業給陳，但陳詢價後，發現劉賣的片價格較貴，此後就不再向他叫貨，讓劉十分不爽。
劉昨晚與友人喝酒，3日凌晨1時前往陳的攤位罵人，表示陳太不夠意思，但陳強調：「你就賣的比較貴啊！」，還要劉儘快離開，「不要影響我的客人！」雙方因而大吵，最後才引發流血衝突。
(中時)
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