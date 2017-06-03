THE GAYA HOTEL開幕，無邊際泳池為賣點

THE GAYA HOTEL最大賣點就是高空無邊際泳池。(黃力勉攝)

經過近3年的施工，台東市區的THE GAYA HOTEL 3日開幕，飯店最大的賣點就是台東獨有的高空無邊際泳池，視野遼闊能遠眺台東市景、太平洋等，泳池僅提供房客使用。

(中時)