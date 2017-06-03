鋒面北移 林全：災區要慎防二次災害

中央災害應變中心今（3日）下午5時許，舉行第三次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（3日）下午5時許，舉行第三次工作會報。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（3日）下午5時許，舉行第三次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持。據統計，豪大雨釀成全台2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。林全表示，鋒面有北移趨勢，慎防二次災害，相關單位要全力協助民眾家園清理、重建。

林全指出，台灣持續受到鋒面及西南氣流影響，範圍幾乎涵蓋全台，2日豪大雨造成基隆、新北市道路基礎建設破壞，除了地方政府加緊重建外，相關部會要主動與地方政府聯繫，全力協助民眾清理家園、重建。

林全表示，今日豪雨災情主要在南投、雲林、嘉義等縣市，已與縣市首長聯繫，豪大雨對於農漁業造成的損失，將提供各項災後補助措施；另要求農委會關注農產品供應及市場價格穩定；鋒面有逐漸北移趨勢，災害區要慎防二次災害。

氣象局指出，台灣持續受鋒面、西南氣流影響，各地雨勢不斷，資料研判鋒面今下午開始逐漸北移，預測北部地區、中南部山區會出現短延時、強降雨，雨勢至少要到4日下午才會舒緩。

農委會指出，截至3日下午3時30分止，發布土石流紅色警戒386條土石流潛勢溪流，座落於6縣市21鄉鎮111村里；土石流黃色警戒347條土石流潛勢溪流，分別座落於10縣市37鄉鎮146村里。

持續於土石流紅色及黃色警戒發布後，應用廣播系統即時通知當地民眾提高警覺，並針對已發布土石流紅色警戒區域，特別加強以電話聯繫地方政府災害應變中心保持聯繫，提醒進行疏散撤離作業。

(中時)