鋒面北移 林全：災區要慎防二次災害
中央災害應變中心今（3日）下午5時許，舉行第三次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持。據統計，豪大雨釀成全台2人死亡、5人受傷、1人失蹤、15人受困。林全表示，鋒面有北移趨勢，慎防二次災害，相關單位要全力協助民眾家園清理、重建。
林全指出，台灣持續受到鋒面及西南氣流影響，範圍幾乎涵蓋全台，2日豪大雨造成基隆、新北市道路基礎建設破壞，除了地方政府加緊重建外，相關部會要主動與地方政府聯繫，全力協助民眾清理家園、重建。
林全表示，今日豪雨災情主要在南投、雲林、嘉義等縣市，已與縣市首長聯繫，豪大雨對於農漁業造成的損失，將提供各項災後補助措施；另要求農委會關注農產品供應及市場價格穩定；鋒面有逐漸北移趨勢，災害區要慎防二次災害。
氣象局指出，台灣持續受鋒面、西南氣流影響，各地雨勢不斷，資料研判鋒面今下午開始逐漸北移，預測北部地區、中南部山區會出現短延時、強降雨，雨勢至少要到4日下午才會舒緩。
農委會指出，截至3日下午3時30分止，發布土石流紅色警戒386條土石流潛勢溪流，座落於6縣市21鄉鎮111村里；土石流黃色警戒347條土石流潛勢溪流，分別座落於10縣市37鄉鎮146村里。
持續於土石流紅色及黃色警戒發布後，應用廣播系統即時通知當地民眾提高警覺，並針對已發布土石流紅色警戒區域，特別加強以電話聯繫地方政府災害應變中心保持聯繫，提醒進行疏散撤離作業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。