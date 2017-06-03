放眼天下》川普退巴黎協定 美國優先變美國孤立？

中視《放眼天下》精華搶先看：川普退巴黎協定 美國優先變美國孤立?

美國民眾聚集在白宮前舉牌抗議川普宣布退出《巴黎協定》，川普宣布退出的決定也引起全球各國領袖的嚴厲抨擊。（圖／美聯社）

美國退出巴黎協定卻讓中國大陸在歐洲成當紅炸子雞?!大陸國務院總理李克強訪歐表態力挺巴黎協定, 戰略專家賴岳謙教授在中視《放眼天下》節目中分析，這讓中國大陸在歐洲的形象大加分，影響相當巨大! 不過原訂中國大陸和歐盟要共同發布氣候聯合聲明，最終難產,卡關在歐盟拒承認WTO中國大陸的市場經濟地位。賴岳謙指出，大陸認為歐盟背信毀約，使大陸在氣候暖化共同聲明上，採取了保留態度。如果繼美國之後，中國大陸也退出巴黎協定的話，巴黎氣候協定將功虧一簣！

中視《放眼天下》節目本集深度探討，美國總統川普退出《巴黎協定》，「美國老大」時代將結束？梅克爾嗆川普「走自己的路」，李克強適時訪歐，中國大陸真能接下美國退出後的領導真空？經濟學家馬凱認為，美國不加入氣候協定對全球暖化的傷害太大，川普以此做為籌碼，想重新談判，為美國爭取更公平的條件！對外關係協會秘書長黃奎博教授則分析，美國要當世界老大，除了軍事、政治與經濟實力外，還有道德層次；而川普上任來採取諸多爭議措施，包括移民禁令、對穆斯林的無禮發言，以及這回退出巴黎協定等，已動搖美國在道德層面上的老大地位！陳一新教授則認為，梅克爾對川普失望，嘆「歐洲當自強」，想走自己的路，但美歐要分手還太早！

另外，中國大陸對台政策採取硬的更硬、軟的更軟，黃奎博教授警告，不只WHA，還有APEC、聯合國大會、國際刑警組織及聯合國氣候變遷綱要公約的締約方大會，都會被擋在門外，甚至包括非政府組織的國際活動，可能也會被要求改名等，外交打壓只會越來越嚴重！陳一新教授則是爆料，美方已經出手開始對蔡政府施壓，要求組建與大陸對話的智庫，做為兩岸溝通管道。

6/3《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、對外關係協會秘書長黃奎博等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。

(中時電子報)