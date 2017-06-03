桃園體育館將首辦跆拳奧運資格賽

世大運安檢相當嚴格，桃園市長鄭文燦（左）與體育局長夏金興前往視察。（甘嘉雯攝）

桃園體育館為世大運跆拳道比賽場地，中華民國跆拳道協會理事長許安進（右二）大力促成「2018世界跆拳道大獎賽」，此為奧運資格賽。（甘嘉雯攝）

2017世大運3至4日進行場地測試，桃園市立體育館將做為跆拳道訓練及比賽場地。（甘嘉雯攝）

2017世大運3至4日進行場地測試，桃園市立體育館將做為跆拳道訓練及比賽場地，桃園市長鄭文燦3日到場巡視，他不僅親自通過嚴格安檢，並表示，世大運後，桃園體育館將在明年首辦跆拳道奧運資格賽的「2018世界跆拳道大獎賽」，世界排名前32強的選手才有資格參賽。

鄭文燦說，桃園市立體育館將做為跆拳道訓練及比賽場地，為了讓場地達到國際賽事水準，台北市政府委託代辦，由桃園市政府進行地坪整修；市府配合工期，編列8600萬元同步進行空調設備改善、活動座椅拆除、更新及修繕工程，增加場地使用彈性並提高使用度。

鄭文燦說，世大運有9項在桃園市境內進行比賽或訓練，包括跆拳道項目在桃園市立體育館；足球項目在長庚大學；射箭、游泳及水球項目在國立體育大學；排球項目在陸軍專科學校；高爾夫球項目在揚昇球場；桃園市立田徑場及桃園市立游泳池也分別做為田徑及游泳的訓練場地。

鄭文燦說，桃園體育館重新整修後，未來將可舉行SBL球賽或各種活動；另外明年將舉行世界跆拳道大獎賽，是奧運資格賽，世界排名前32名選手才有資格參賽，中華民國跆拳道協會理事長許安進大力促成此賽事。

(中時)