內政部長視察警政署應變小組 視訊災區警局

內政部長葉俊榮至警政署應變小組聽取簡報。(林郁平翻攝)

國內自昨日起陸續受到滯留鋒面及西南氣流影響，已造成多個縣市豪雨成災、山區土石崩落，影響民眾居住及交通安全甚鉅。內政部長葉俊榮今（3）日下午4時30分至警政署成立的「0601豪雨災害緊急應變小組」聽取簡報，並與苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等警察局首長進行視訊，瞭解警方相關救災、警戒、管制等執行進度，並對冒雨堅守崗位的警察同仁予以勉勵。

葉俊榮聽取簡報後，作出4項指示：

一、 政府機關面對豪雨的不確定性，更應有充分的準備及周延的應變策略，以提供民眾必要的協助及安全維護。

二、 對於警政署轉達中央災害應變中心各級長官指示，也希望各級警察機關應落實執行，並提醒員警於執勤過程中應注意本身安全。另安養中心等類似場所週邊如有淹水之虞，亦請警察機關同仁多予注意，並適時提供協助。

三、 山區土石因潛藏崩落的危機，請各警察機關持續辦理登山管制及勸離工作，以確保民眾安全，並呼籲民眾在氣候不穩定時，切勿冒險入山，避免危害自身安全及增加社會成本。

四、 期許各單位應秉持政府一體，且在警察同仁與相關機關的努力合作下，可以降低此次豪大雨所造成的災情及損失。

此次滯留鋒面及西南氣流影響台灣地區時間長，且挾帶驚人雨量，警政署於第一時間與中央災害應變中心同步成立緊急應變小組，並針對申請入山的4642位民眾，經期前勸阻未上山643件3379人，迄今尚有南投縣1件1人未取得聯繫，署長陳國恩於應變小組會議中要求各相關警察機關務必以民眾安全為第一考量，並全力確保民眾安全（統計至今日16時止，經積極聯繫勸導下山182件1064人、山區安全住宿13件152人、就地避難1件6人、下山途中8件40人）。

根據中央氣象局預報本波鋒面將持續影響，且發布豪雨特報，警政署表示目前已動員5899名警力投入相關救災及交通管制工作，且編組可立即動員救災警力58743人，以全力配合中央災害應變中心整體救災、復原工作，並提醒民眾避免行經山區道路或前往海（河）邊處所，且配合警察管制與撤離作為，以維護自身安全。

(中時)