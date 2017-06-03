廣場舞大叔搶場地 圍毆打球年輕人

河南洛陽王城公園籃球場一群年輕人因場地被廣場舞社團搶占，無法打球，多次和對方協調，沒想到5月31日雙方一言不合，呂姓年輕男子被多位中、老年人圍毆導致輕傷；呂男被打的過程被朋友全程拍下，並放上網路，立刻引爆輿論。公園管理單位昨天公告封閉籃球場，表示未來僅供打球，廣場舞得另找地方跳。

警方透露，王城公園籃球場是洛陽市區為數不多的球場之一，附近上班族、年輕人會來此打球，同一時間，社區老人們也會跳廣場舞，多年來，雙方相安無事。

圍毆事件發生前，雙方曾因使用場地問題發生口角。小程表示，年輕人大多6點多才下班，5月26日當天，大家希望以後能多打球20分鐘，到7點半左右，因而與廣場舞的大媽、大叔們協商，請他們晚點跳，但被拒絕；警察及公園管理人員多次協調，也遭拒。

警方表示，5月31日當天，呂男等人想打球，等了20多分鐘，請廣場舞社團讓出一半場地，言明互不干涉，但廣場舞社團卻稱人多，站不開，還嗆年輕人，表示他們帶了一天小孩，只有晚上有時間出來活動，要他們不要和老人爭執。

呂男不爽，罵了2句，卻惹惱廣場舞大叔，仗著人多，一起上前圍毆呂男，把他邊打邊到圍牆旁壓著打，大媽們在旁助威。員警獲報到場後，把動手的廣場舞大叔帶走，並為被打的呂男叫救護車；6月1日警方通報，表示經過協調，雙方和解。

呂男被打的影片在網路上廣為討論。由於大陸的廣場舞大媽、大爺向來強勢，音樂聲擾人，又不准他們跳舞場地移為他用，甚至驅趕合法停車，早已引發極大民怨，因此，此事又是廣場舞大叔們先動手，仗著「敬老」的社會道德束縛，倚老賣老，打得年輕人無法還手，因此，輿論一面倒向年輕人。

陸媒報導，指王城公園管理單位已於6月2日公告，目前暫時關閉籃球場，重新開放後，只能打球，園方會為廣場舞的大叔、大媽另找適合跳廣場舞的地方。

(旺報)