感動的瞬間！軟銀小將在家人面前迎生涯首勝
一個投手能遊走各國聯盟，奪得各國的首勝，不過踏入職棒意義非凡的第1勝，一輩子只有一次，軟銀小將松本裕樹為這1勝，等了3年，或許是命運安排，他3日回到故鄉橫濱市對戰橫濱DeNA灣星，繳5.2局失3分好投，率隊7比3勝出，在家人見證下奪得生涯首勝，他欣喜的說，「很開心能在這個球場贏球！」
松本2014年自盛岡大付高校畢業，就擁有飆上150公里的身手，最後以第一指名加盟軟銀。然而，或許是考量松本高3時右手肘受過傷，軟銀直到2016年才讓他於二軍出賽，不過他很爭氣，用9場出賽繳5勝1敗、自責分率3.06成績，掙得上一軍的機會，但唯一1場出賽沒投好，僅投1局挨1轟、失1分，自責分率高達9。
這場比賽前，松本在一軍3場出賽、1場先發，雖上月21日對西武投2局無失分，但27日對火腿卻爆炸，投4.1局挨9安、失6分，自責分率9。不過出身橫濱市神奈川縣的他，此役對橫濱前5局威風八面，僅被打1安、無失分，另飆4K，直到6下才在1出局後，連挨4安丟3分，差1人次繳優質先發。
松本繳好投，打線也以火力相挺，雖少了主力內川聖一，但頂替4棒的戴斯派耶(Alfredo Despaigne)表現稱職，1上就轟出3分炮，加上柳田悠岐單場雙響炮，全隊揮出11支安打，進帳7分，牛棚投手也順利守成，讓他在熟悉的橫濱球場，拿下投身職棒後的首場勝利。
賽後松本站上頒獎台，滿心歡喜的說，自小他就在橫濱球場看球，很榮幸能在這個地方拿首勝，同時他也向到場替他加油的父母喊話，「我會贏得更多場勝利，也會繼續努力，請你們繼續替我加油！」他也把首勝球送給父母，共享榮耀時刻。年僅21歲的他，接下來期望能在強投眾多的一軍站穩腳步。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。