感動的瞬間！軟銀小將在家人面前迎生涯首勝

等了3年，松本裕樹返鄉在家人見證下奪得生涯首勝。(截自日本雅虎體育)

一個投手能遊走各國聯盟，奪得各國的首勝，不過踏入職棒意義非凡的第1勝，一輩子只有一次，軟銀小將松本裕樹為這1勝，等了3年，或許是命運安排，他3日回到故鄉橫濱市對戰橫濱DeNA灣星，繳5.2局失3分好投，率隊7比3勝出，在家人見證下奪得生涯首勝，他欣喜的說，「很開心能在這個球場贏球！」

松本2014年自盛岡大付高校畢業，就擁有飆上150公里的身手，最後以第一指名加盟軟銀。然而，或許是考量松本高3時右手肘受過傷，軟銀直到2016年才讓他於二軍出賽，不過他很爭氣，用9場出賽繳5勝1敗、自責分率3.06成績，掙得上一軍的機會，但唯一1場出賽沒投好，僅投1局挨1轟、失1分，自責分率高達9。

這場比賽前，松本在一軍3場出賽、1場先發，雖上月21日對西武投2局無失分，但27日對火腿卻爆炸，投4.1局挨9安、失6分，自責分率9。不過出身橫濱市神奈川縣的他，此役對橫濱前5局威風八面，僅被打1安、無失分，另飆4K，直到6下才在1出局後，連挨4安丟3分，差1人次繳優質先發。

松本繳好投，打線也以火力相挺，雖少了主力內川聖一，但頂替4棒的戴斯派耶(Alfredo Despaigne)表現稱職，1上就轟出3分炮，加上柳田悠岐單場雙響炮，全隊揮出11支安打，進帳7分，牛棚投手也順利守成，讓他在熟悉的橫濱球場，拿下投身職棒後的首場勝利。

賽後松本站上頒獎台，滿心歡喜的說，自小他就在橫濱球場看球，很榮幸能在這個地方拿首勝，同時他也向到場替他加油的父母喊話，「我會贏得更多場勝利，也會繼續努力，請你們繼續替我加油！」他也把首勝球送給父母，共享榮耀時刻。年僅21歲的他，接下來期望能在強投眾多的一軍站穩腳步。

(中時電子報)