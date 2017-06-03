運動嘉年華延至10日舉行 桃體育局成果展搶先曝光
桃園市政府體育局原訂於4日在桃園市立田徑場舉辦的『桃園市106年運動嘉年華』活動，因受天候因素影響，為顧及參與民眾安全及維持活動品質，將嘉年華活動延至10日原場地舉辦，並提早至7點半開放入場；而體育局靜態成果展出時間配合同步延期，展出期間為5日至10日，每日上午8:30至下午16點半，歡迎市民朋友踴躍參觀。
體育局成立兩周年的施政成果展，分為競技運動、全民運動、運動設施及健康活力運動城市等四大展區呈現，競技運動展區包含國際賽舉辦、桃園菁英運動選手及2019年全國運動會等；全民運動展區包含運動i台灣、體育團體補助及全民運動會成果等；運動設施展區包含本市體育園區、各運動場館、天幕球場及國民運動中心之介紹等；健康活力運動城市展區則有介紹體育局沿革、中長程計畫及國際交流等。
局長夏金興表示，體育局靜態成果展，有大型圖板說文解字，立體模型及影音專區讓民眾一目了然，本次活動相關訊息請隨時上活動FB關注或電洽02-87721035專線。
(中時)
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