台南市補教老師實名制與良民證機制 完成建置

中時
林奕含正面效應，台南市政府跨局室宣布完成建立補教老師實名制與良民證機制
台南市政府宣布完成補教老師實名制、良民證申請與監視器建置，台南市政府秘書長李孟諺（前排右5）與補教協會理事長徐桂香及業者們合影，宣告杜絕補教狼師。（程炳璋攝）
林奕含正面效應，台南市政府跨局室宣布完成建立補教老師實名制與良民證機制
台南市補教協會理事長徐桂香提到之前補教狼師事件影響了補教業招生約2成左右。（程炳璋攝）

女作家林奕含輕生，其父親林炳煌發聲明表示愛女曾遭補教名師誘姦，引發社會討論補教界化名制度，台南市政府花兩周全面稽查補教業者，3日報告「保兒少、防狼師」行動方案執行成果。宣布完成全部補教業實名制以及教師資料登錄系統，希望林女的生命為社會換來正面效應。

台南市教育局2周前全面稽查台南市1534家補習班，要求業者必須將教師資料全面登錄在補習班資訊管理網路公告系統，並完成良民證、學歷、身分證建檔資料。

台南市警局負責受理補教老師申請良民證，並協助建置補習班內的監視系統，台南市警局外事科這兩周來的良民證業務，從平均每天50餘人，暴增至每天500餘人，曾有單日高達1300餘人申請，市警局直呼吃不消。

台南市補教協會理事長徐桂香認同政府執行補教防狼行動，對業者、學生與家長都是一種保障，願意全力配合上網登錄、良民證申請與學經歷造冊備查。

對補教狼師話題延燒，徐桂香坦言，不只教育局怕、業者更怕，「踩到這種地雷，是會讓補習班關門的」強調補教業比任何人都不喜歡聘請狼師上課。

正值補習班招生季節，徐桂香表示狼師話題在台南對高中升大學的補習班影響最深，約兩成學生家長在招生時裹足不前。她已在補教業全國理事長會議中要求加強內部師生管理措施，力求防範「不妥關係」發生。

(中時)

關鍵字：補教台南市補習班業者資料
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