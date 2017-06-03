台南市補教老師實名制與良民證機制 完成建置
女作家林奕含輕生，其父親林炳煌發聲明表示愛女曾遭補教名師誘姦，引發社會討論補教界化名制度，台南市政府花兩周全面稽查補教業者，3日報告「保兒少、防狼師」行動方案執行成果。宣布完成全部補教業實名制以及教師資料登錄系統，希望林女的生命為社會換來正面效應。
台南市教育局2周前全面稽查台南市1534家補習班，要求業者必須將教師資料全面登錄在補習班資訊管理網路公告系統，並完成良民證、學歷、身分證建檔資料。
台南市警局負責受理補教老師申請良民證，並協助建置補習班內的監視系統，台南市警局外事科這兩周來的良民證業務，從平均每天50餘人，暴增至每天500餘人，曾有單日高達1300餘人申請，市警局直呼吃不消。
台南市補教協會理事長徐桂香認同政府執行補教防狼行動，對業者、學生與家長都是一種保障，願意全力配合上網登錄、良民證申請與學經歷造冊備查。
對補教狼師話題延燒，徐桂香坦言，不只教育局怕、業者更怕，「踩到這種地雷，是會讓補習班關門的」強調補教業比任何人都不喜歡聘請狼師上課。
正值補習班招生季節，徐桂香表示狼師話題在台南對高中升大學的補習班影響最深，約兩成學生家長在招生時裹足不前。她已在補教業全國理事長會議中要求加強內部師生管理措施，力求防範「不妥關係」發生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。